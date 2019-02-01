Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц анонсировала выход своей первой книги
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц решила попробовать свои силы в литературе. На своей странице в социальной сети Instagram она анонсировала выход своей первой книги «Мечтай и делай».
Актриса, ставшая знаменитой после роли Саши Мамаевой в телесериале «Физрук» стремится достичь успеха не только в кинематографе. Недавно она поделилась с поклонниками информацией о том, что написала книгу с мотивирующим названием «Мечтай и делай». Ее пост в соцсети об этом событии был переполнен счастьем, волнением и радостными эмоциями.
По словам Полины Гренц, приступить к созданию литературного произведения ее побудили сообщения почитателей о том, что она служит источником вдохновения, мотивации и радости. Знаменитость, не скромничая, охарактеризовала книгу, как «чудо». Она отметила, что творческий коллектив, участвующий в реализации проекта, старался, чтобы книга получилась «уютной, легкой в прочтении и удобной».
Полина Гренц рассказала, что в ближайшее время «Мечтай и делай» появится в книжных магазинах. Кроме того, она объявила о проведении розыгрыша нескольких экземпляров книги. Жители столицы смогут прийти на встречу с начинающей писательницей, которую она также пообещала устроить.
Актриса, ставшая знаменитой после роли Саши Мамаевой в телесериале «Физрук» стремится достичь успеха не только в кинематографе. Недавно она поделилась с поклонниками информацией о том, что написала книгу с мотивирующим названием «Мечтай и делай». Ее пост в соцсети об этом событии был переполнен счастьем, волнением и радостными эмоциями.
По словам Полины Гренц, приступить к созданию литературного произведения ее побудили сообщения почитателей о том, что она служит источником вдохновения, мотивации и радости. Знаменитость, не скромничая, охарактеризовала книгу, как «чудо». Она отметила, что творческий коллектив, участвующий в реализации проекта, старался, чтобы книга получилась «уютной, легкой в прочтении и удобной».
Полина Гренц рассказала, что в ближайшее время «Мечтай и делай» появится в книжных магазинах. Кроме того, она объявила о проведении розыгрыша нескольких экземпляров книги. Жители столицы смогут прийти на встречу с начинающей писательницей, которую она также пообещала устроить.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:46