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Евгений Миронов пригласил Алису Фрейндлих озвучивать благотворительную аудиокнигу «Алиса в Стране чудес»

Известный актер Евгений Миронов пригласил легендарную актрису Алису Фрейндлих принять участие в озвучивании благотворительной аудиокниги «Алиса в Стране чудес». Средства, вырученные от реализации проекта, будут направлены на поддержку пожилых артистов.


Евгений Миронов пригласил Алису Фрейндлих озвучивать благотворительную аудиокнигу «Алиса в Стране чудес»

Евгений Миронов выступил с инициативой создания аудиокниги «Алиса в Стране чудес» - одного из своих любимых литературных произведений. Для претворения своей идеи в жизнь он пригласил озвучивать персонажей сказки своих самых достойных коллег: Алису Фрейндлих, Михаила Боярского, Леонида Ярмольника, Игоря Верника, Чулпан Хаматову. В озвучивании книги примет участие и сам инициатор проекта.

По словам Евгения Миронова, он видел Алису Фрейндлих рассказчицей, и предложил ей эту роль. Именитая актриса ответила согласием, высказав мнение, что аудиокнига станет не только прекрасным подарком детям, но и поможет артистам старшего поколения.

Евгений Миронов является одним из руководителей благотворительного фонда «Артист», который поддерживает пожилых актеров, финансируя их лечение.



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:03

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