Александра Черно и Либерж Кпадону устроили драку в городских квартирах «Дома-2»
Несколько месяцев назад между в социальной сети Instagram между нынешней и бывшей участницами «Дома-2» Александрой Черно и Либерж Кпадону разгорелся настоящий конфликт.
Все началось после того, как мулатка увидела эфир, в котором пышнотелая красавица волочит за волосы свою коллегу через всю общую кухню, чтобы вытереть ее волосами испачканные двери туалета.
Тогда девушка очень возмутилась и призвала руководства реалити-шоу наказать Сашу, предупредив, что в противном случае сделает это самостоятельно.
В итоге возлюбленную Иосифа Оганесяна никто не призвал к ответственности за содеянное, а потому Либерж вывала ее на дуэль. Черно же молчать не стала и призвала экс-звезду телестройки не хайпить, напомнив ей, как она сама во времена участия избивала коллег.
Тогда конфликт девушек загладить так и не удалось, поскольку Черно отказалась встречаться с соперницей за пределами съемочной площадки, а Кпадону не хотела устраивать показательную драку на камерах.
Однако сегодня Саша и Либерж наконец-то встретились и вместо того, чтобы решить все вопросы мирным путем, они устроили в гримерке потасовку, в которую пришлось вмешаться Иосифу Оганесяну. Молодой человек решил заступиться за свою супругу, повалив ее обидчицу на пол.
Все началось после того, как мулатка увидела эфир, в котором пышнотелая красавица волочит за волосы свою коллегу через всю общую кухню, чтобы вытереть ее волосами испачканные двери туалета.
Тогда девушка очень возмутилась и призвала руководства реалити-шоу наказать Сашу, предупредив, что в противном случае сделает это самостоятельно.
В итоге возлюбленную Иосифа Оганесяна никто не призвал к ответственности за содеянное, а потому Либерж вывала ее на дуэль. Черно же молчать не стала и призвала экс-звезду телестройки не хайпить, напомнив ей, как она сама во времена участия избивала коллег.
Тогда конфликт девушек загладить так и не удалось, поскольку Черно отказалась встречаться с соперницей за пределами съемочной площадки, а Кпадону не хотела устраивать показательную драку на камерах.
Однако сегодня Саша и Либерж наконец-то встретились и вместо того, чтобы решить все вопросы мирным путем, они устроили в гримерке потасовку, в которую пришлось вмешаться Иосифу Оганесяну. Молодой человек решил заступиться за свою супругу, повалив ее обидчицу на пол.