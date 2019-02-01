Ученые открыли внутриклеточный путь долголетия





В новом исследовании специалисты из Медицинского колледжа Бэйлора (США) поставили перед собой цель изучить процессы, связанные с долголетием, на клеточном уровне. Они наблюдали за тем, как внутриклеточные отсеки функционируют сообща для того, чтобы оставаться здоровыми.По словам одного из авторов исследования, ранее ученые уже открыли специфический путь, способствующий долгожительству (лизосомальный липидный сигнальный путь). В новой работе специалисты провели более глубокое изучение предыдущего открытия, впервые проанализировав взаимодействие лизосом и митохондрий для увеличения продолжительности жизни.На примере круглых червей эксперт объяснил, что при использовании липидов вместо сахара нематоды обезвоживают свой организм, однако это позволяет им получить более эффективную защиту от повреждений, вызываемых окислительными реакциями. Ученые выдвигают гипотезу о том, что другие органеллы клеток также взаимодействуют друг с другом в обеспечении долголетия, но эти процессы еще предстоит изучить.