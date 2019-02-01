АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Ученые открыли внутриклеточный путь долголетия

Американские ученые открыли внутриклеточный путь долголетия, проведя исследование клеток круглых червей Caenorhabditis elegans. Информация о научной работе представлена в зарубежном издании Phys.


Ученые открыли внутриклеточный путь долголетия

В новом исследовании специалисты из Медицинского колледжа Бэйлора (США) поставили перед собой цель изучить процессы, связанные с долголетием, на клеточном уровне. Они наблюдали за тем, как внутриклеточные отсеки функционируют сообща для того, чтобы оставаться здоровыми.

По словам одного из авторов исследования, ранее ученые уже открыли специфический путь, способствующий долгожительству (лизосомальный липидный сигнальный путь). В новой работе специалисты провели более глубокое изучение предыдущего открытия, впервые проанализировав взаимодействие лизосом и митохондрий для увеличения продолжительности жизни.

На примере круглых червей эксперт объяснил, что при использовании липидов вместо сахара нематоды обезвоживают свой организм, однако это позволяет им получить более эффективную защиту от повреждений, вызываемых окислительными реакциями. Ученые выдвигают гипотезу о том, что другие органеллы клеток также взаимодействуют друг с другом в обеспечении долголетия, но эти процессы еще предстоит изучить.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Гузеева почтила память Веры
Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова
В горах Антарктиды конспирологи нашли
У российского бойца Федора Емельяненко
Поклонники обеспокоены здоровьем актера
Пользователи пожаловались на сбои в
Анастасия Волочкова обратилась к
Юрий Лоза заявил о готовности сочинить
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц
Ученые открыли внутриклеточный путь
В Екатеринбурге из-за пожара в ТРЦ
Ученые рассказали об изменениях во
Лера Кудрявцева опубликовала в
В возрасте 86 лет скончалась актриса
Язвы во рту могут свидетельствовать о
Гоген Солнцев доволен интимной жизнью с
Евгений Миронов пригласил Алису
Nokia перезапустит еще один легендарный
Ольга Бузова с простудой продолжает
Александра Черно и Либерж Кпадону
Звезды «Дома-2» Глеб Жемчугов и Лиза
Xiaomi Redmi 5 получил обновление MIUI
Ученые раскрыли загадку появления
Виталий Милонов призывает запретить
Новый Subaru Legacy получит планшет в
Новая Toyota Corolla вскоре появится в
Улучшенный инструмент на основе ИИ
Рестайлинговое авто Mercedes-Benz
Единственный в мире гибридный Lotus
Ученые выявили новую технику мышления
Просмотреть все новости