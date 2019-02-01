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Язвы во рту могут свидетельствовать о возможной нехватке витамина В12

Медики предупредили, что язвы в полости рта могут являться свидетельством возможной нехватки витамина В12. Соответствующая информация представлена в зарубежном источнике Express.


Язвы во рту могут свидетельствовать о возможной нехватке витамина В12

Специалисты отметили, что язвы во рту – это достаточно распространенное явление, зачастую они проходят без всякого лечения за одну – две недели. Обычно ранки не сигнализируют о каком-либо серьезном недуге, но могут быть источником неприятных ощущений. Однако, если язвы загноились на фоне переутомления, воспаления языка, слабости мышц, приобретения кожными покровами бледно-желтого оттенка, проблем со зрением и памятью, мигрени, снижения веса и аппетита и других симптомов, то это является показателем вероятной нехватки витамина B12. В этом случае медики рекомендуют не заниматься самолечением, а немедленно обратиться за квалифицированной врачебной помощью, поскольку дефицит в организме этого важного биологически активного вещества может привести к развитию анемии.

Эксперты обратили внимание, что важно на самых ранних этапах диагностировать и лечить малокровие, вызванное дефицитом витамина B12, поскольку это состояние может привести к серьезным осложнениям, например, к неврологическим изменениям, временному бесплодию, увеличению угрозы развития рака желудка.



 
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Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:16

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