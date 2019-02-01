Звезды «Дома-2» Глеб Жемчугов и Лиза Кутузова просят выпустить Павла Мамаева и Александра Кокорина





Стоит отметить, что следствие по их делу было завершено еще перед Новым годом, однако документы до сих пор не направили в суд. По мнению публики, правительство приняло решение устроить показательную «казнь», чтобы другие публичные лица не позволяли себе поднимать руку на обычных людей.И хотя поведение спортсменов действительно раскритиковали многие знаменитости из различных сфер деятельности, по факту их необходимо выпустить и обязать выполнением общественных робот, или же лишить свободы сроком на один год. Однако передача их дела в суд затянулась, поэтому судьбой Александра и Павла сильно обеспокоены их поклонники, в число которых входят экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов и Елизавета Кутузова.По мнению звезд скандальной телестройки, Кокорин и Мамаев давно уже отсидели свое и осознали свои ошибки, поэтому заслуживают свободы. На своих страницах в социальной сети Instagram они призывают всех неравнодушных к истории футболистов поддержать инициативу об их освобождении.