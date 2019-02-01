Звезды «Дома-2» Глеб Жемчугов и Лиза Кутузова просят выпустить Павла Мамаева и Александра Кокорина
Осенью прошлого года российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили драку, избив водителя ведущей Первого канала и чиновника из Минпромторга. Они были задержаны правоохранительными органами и помещены под стражу, где и находятся по сей день.
Стоит отметить, что следствие по их делу было завершено еще перед Новым годом, однако документы до сих пор не направили в суд. По мнению публики, правительство приняло решение устроить показательную «казнь», чтобы другие публичные лица не позволяли себе поднимать руку на обычных людей.
И хотя поведение спортсменов действительно раскритиковали многие знаменитости из различных сфер деятельности, по факту их необходимо выпустить и обязать выполнением общественных робот, или же лишить свободы сроком на один год. Однако передача их дела в суд затянулась, поэтому судьбой Александра и Павла сильно обеспокоены их поклонники, в число которых входят экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов и Елизавета Кутузова.
По мнению звезд скандальной телестройки, Кокорин и Мамаев давно уже отсидели свое и осознали свои ошибки, поэтому заслуживают свободы. На своих страницах в социальной сети Instagram они призывают всех неравнодушных к истории футболистов поддержать инициативу об их освобождении.
Стоит отметить, что следствие по их делу было завершено еще перед Новым годом, однако документы до сих пор не направили в суд. По мнению публики, правительство приняло решение устроить показательную «казнь», чтобы другие публичные лица не позволяли себе поднимать руку на обычных людей.
И хотя поведение спортсменов действительно раскритиковали многие знаменитости из различных сфер деятельности, по факту их необходимо выпустить и обязать выполнением общественных робот, или же лишить свободы сроком на один год. Однако передача их дела в суд затянулась, поэтому судьбой Александра и Павла сильно обеспокоены их поклонники, в число которых входят экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов и Елизавета Кутузова.
По мнению звезд скандальной телестройки, Кокорин и Мамаев давно уже отсидели свое и осознали свои ошибки, поэтому заслуживают свободы. На своих страницах в социальной сети Instagram они призывают всех неравнодушных к истории футболистов поддержать инициативу об их освобождении.