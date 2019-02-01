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Звезды «Дома-2» Глеб Жемчугов и Лиза Кутузова просят выпустить Павла Мамаева и Александра Кокорина

Осенью прошлого года российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили драку, избив водителя ведущей Первого канала и чиновника из Минпромторга. Они были задержаны правоохранительными органами и помещены под стражу, где и находятся по сей день.

Стоит отметить, что следствие по их делу было завершено еще перед Новым годом, однако документы до сих пор не направили в суд. По мнению публики, правительство приняло решение устроить показательную «казнь», чтобы другие публичные лица не позволяли себе поднимать руку на обычных людей.

Звезды «Дома-2» Глеб Жемчугов и Лиза Кутузова просят выпустить Павла Мамаева и Александра Кокорина

И хотя поведение спортсменов действительно раскритиковали многие знаменитости из различных сфер деятельности, по факту их необходимо выпустить и обязать выполнением общественных робот, или же лишить свободы сроком на один год. Однако передача их дела в суд затянулась, поэтому судьбой Александра и Павла сильно обеспокоены их поклонники, в число которых входят экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов и Елизавета Кутузова.

По мнению звезд скандальной телестройки, Кокорин и Мамаев давно уже отсидели свое и осознали свои ошибки, поэтому заслуживают свободы. На своих страницах в социальной сети Instagram они призывают всех неравнодушных к истории футболистов поддержать инициативу об их освобождении.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:50

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