



«Следы» вагнеровцев уже обнаруживали на Украине, в Сирии и Венесуэле. Последнюю информацию дал Евгений Шабаев.Тем не менее,западные СМИ распространили вброс о четырёх сотнях «вагнеровцев», отправленных в Венесуэлу «защищать президента Мадуро». Единственным подтверждением стали слова Шабаева.Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков уверен, что Запад поменял сюжет для давления на Россию. Ранее это были «бойцы ГРУ в Солсбери», теперь «вагнеровцы» в Венесуэле.Сенатор подчеркнул, что использование частных военных компаний – не метод России. Силой вопросы предпочитают решать зарубежные "партнеры". Однако западные СМИ не пишут о преступлениях Blackwater. Они придумывают ЧВК «Вагнера» в Венесуэле.Политолог и социолог Андрей Кошкин, в свою очередь, заметил в происходящем кампанию по дискредитации России. Кошкин считает, что за публикацией непроверенной информации о «группе Вагнера» стоят западные «ястребы».Именно они пытаются демонизировать Россию и русских, а информация о «вагнеровцах» вписывается в этот сюжет. Это целенаправленная политика создания из РФ «государства-монстра», резюмирует политолог.