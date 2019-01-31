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Из русских делают демонов: эксперты объяснили волну фейков о ЧВК «Вагнера» в западных СМИ

Западные СМИ придумали новый способ «демонизации» России. Теперь любая острая геополитическая тема сопровождается фейками о появлении бойцов российских ЧВК. К сюжету неизменно добавляется упоминание о петербургском предпринимателе Евгении Пригожине.

«Следы» вагнеровцев уже обнаруживали на Украине, в Сирии и Венесуэле. Последнюю информацию дал Евгений Шабаев.
Из русских делают демонов: эксперты объяснили волну фейков о ЧВК «Вагнера» в западных СМИ

Тем не менее,западные СМИ распространили вброс о четырёх сотнях «вагнеровцев», отправленных в Венесуэлу «защищать президента Мадуро». Единственным подтверждением стали слова Шабаева.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков уверен, что Запад поменял сюжет для давления на Россию. Ранее это были «бойцы ГРУ в Солсбери», теперь «вагнеровцы» в Венесуэле.

Сенатор подчеркнул, что использование частных военных компаний – не метод России. Силой вопросы предпочитают решать зарубежные "партнеры". Однако западные СМИ не пишут о преступлениях Blackwater. Они придумывают ЧВК «Вагнера» в Венесуэле.

Политолог и социолог Андрей Кошкин, в свою очередь, заметил в происходящем кампанию по дискредитации России. Кошкин считает, что за публикацией непроверенной информации о «группе Вагнера» стоят западные «ястребы».

Именно они пытаются демонизировать Россию и русских, а информация о «вагнеровцах» вписывается в этот сюжет. Это целенаправленная политика создания из РФ «государства-монстра», резюмирует политолог.



 
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Добавил: admin Сегодня, 22:00

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