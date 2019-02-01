Xiaomi Redmi 5 получил обновление MIUI 10.2.3





По опубликованным данным, Xiaomi Redmi 5 оснастят прошивкой, которая собрана на операционной системе Android 8.0. Прошивка, которая имеет размер 1,4 гигабайта, внесет изменения в такие функции смартфона, как блокировка, статусное меню и уведомления. Ожидается, что обновленная программа исправит все ошибки, которые были допущены в функциональности камеры. Предыдущая базовая программа искажала через модуль камеры изображения. Обновление должно внести изменения, которые позволят полностью оптимизировать работу устройства, а также убрать все проблемы, о которых сообщали юзеры.На потребительский рынок Xiaomi Redmi 5 попало практически год назад. Его первая версия работала на базе ОС Android 7.0.