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Xiaomi Redmi 5 получил обновление MIUI 10.2.3

Мобильный телефон Redmi 5 китайской компании Xiaomi получил от разработчиков обновление MIUI 10.2.3. Данную информацию распространили представители корпорации.
Xiaomi Redmi 5 получил обновление MIUI 10.2.3

По опубликованным данным, Xiaomi Redmi 5 оснастят прошивкой, которая собрана на операционной системе Android 8.0. Прошивка, которая имеет размер 1,4 гигабайта, внесет изменения в такие функции смартфона, как блокировка, статусное меню и уведомления. Ожидается, что обновленная программа исправит все ошибки, которые были допущены в функциональности камеры. Предыдущая базовая программа искажала через модуль камеры изображения. Обновление должно внести изменения, которые позволят полностью оптимизировать работу устройства, а также убрать все проблемы, о которых сообщали юзеры.

На потребительский рынок Xiaomi Redmi 5 попало практически год назад. Его первая версия работала на базе ОС Android 7.0.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:45

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