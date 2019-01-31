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Элина Камирен разрешила Александру Задойнову встретиться с дочкой

С тех пор, как реалити-шоу «Дом-2» покинули Элина Камирен и Александр Задойнов прошло уже очень много времени. Возлюбленные сумели показать яркую историю любви телезрителям, в результате которой родилась их дочь, однако за периметром отношения у них не сложились.

Несмотря на наличие маленького ребенка молодые люди приняли решение расстаться. Долгое время они не могли наладить общение, по большей части из-за того, что мужчина не выплачивал алименты и редко виделся с малышкой, однако сейчас, судя по всему, ситуация изменилась.

Элина Камирен разрешила Александру Задойнову встретиться с дочкой

Как оказалось, Задойнов решил переехать жить в Сочи, где вот уже больше года находится Камирен с дочерью. Более того, ему удалось договориться с бывшей избранницей, и теперь он может видеться с Александрой.

И, судя по странице экс-участника «Дома-2» в Instagram, первая долгожданная встреча с малышкой состоялась на этой неделе. Молодой отец гулял с девочкой около моря, о чем свидетельствует видео, которое он добавил.

Элина Камирен разрешила Александру Задойнову встретиться с дочкой

«Сегодня волшебный день! Счастья нет придела. Как же здорово проводить время с дочей, как же я соскучился! Голод общения закончился, а сытости нет придела. Спасибо сегодняшнему дню. Теперь каждый новый день, будет только лучше!», - написал Александр в описании.

Стоит отметить, что пользователи Сети очень обрадовались тому, что Задойнов получил возможность чаще видеться с ребенком, однако они задаются вопросом, надолго ли хватит его запала, ведь попыток было много, а итог всегда был одинаковым.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:04

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