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Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля. Судя по снимку, новинка будет обладать большим вертикальным дисплеем мультимедийного комплекса, разделенным на несколько частей в стиле «Теслы».
Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Например, сверху будет показываться график работы аудиосистемы, чуть ниже – кнопки, открывающие доступ ко всем основным функциям, в нижнем углу разместится климат-контроль. Информации о технических характеристиках транспортного средства пока не предоставлено. Не исключено, что седан будет оснащен новым 2,4-литровым турбированным движком на 265 лошадиных сил, функционирующим в паре с вариатором.

Напомним, что последнее обновление для нынешней Legacy датируется ещё 2017 годом: тогда машине изменили внешний вид и интерьер, а также улучшили шумоизоляцию. На российском рынке представлена Legacy с 2,5-литровым четырехцилиндровым атмосферником на 175 лошадиных сил и стоимость в 2,22 миллиона рублей.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:30

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