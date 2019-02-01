Ученые рассказали об изменениях во флоре и фауне Чернобыля





По утверждениям ученых, они на протяжении месяца посредством камеры вели наблюдения за зоной отчуждения в Чернобыле. В процессе удалось зафиксировать порядка пяти видов птиц, а также не менее десятка видов млекопитающих. Впервые за время слежки камерами исследователей замечены орланы-белохвосты, речная выдра, а также американская норка. Итоги новых работ указывают в пользу того, что водные питательные ресурсы в состоянии стекать в земные ландшафты, становясь доступными не только для наземных видов животных, но и для таких, как выдра или норка.В актуальном исследовании различные виды рыб находились в реке Припять, а также размещенных поблизости оросительных каналах. Итоги демонстрируют, что порядка 98% рыб потреблялись на протяжении одной недели значительным числом падальщиков.