АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Ученые рассказали об изменениях во флоре и фауне Чернобыля

Ученым в ходе исследований удалось установить, какие изменения происходят в флоре и фауне Чернобыля. Соответствующая работа проводилась специалистами из Грузии.
Ученые рассказали об изменениях во флоре и фауне Чернобыля

По утверждениям ученых, они на протяжении месяца посредством камеры вели наблюдения за зоной отчуждения в Чернобыле. В процессе удалось зафиксировать порядка пяти видов птиц, а также не менее десятка видов млекопитающих. Впервые за время слежки камерами исследователей замечены орланы-белохвосты, речная выдра, а также американская норка. Итоги новых работ указывают в пользу того, что водные питательные ресурсы в состоянии стекать в земные ландшафты, становясь доступными не только для наземных видов животных, но и для таких, как выдра или норка.

В актуальном исследовании различные виды рыб находились в реке Припять, а также размещенных поблизости оросительных каналах. Итоги демонстрируют, что порядка 98% рыб потреблялись на протяжении одной недели значительным числом падальщиков.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак впервые в Instagram
Лариса Гузеева почтила память Веры
Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова
В горах Антарктиды конспирологи нашли
У российского бойца Федора Емельяненко
Поклонники обеспокоены здоровьем актера
Пользователи пожаловались на сбои в
Анастасия Волочкова обратилась к
Юрий Лоза заявил о готовности сочинить
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц
Ученые открыли внутриклеточный путь
В Екатеринбурге из-за пожара в ТРЦ
Ученые рассказали об изменениях во
Лера Кудрявцева опубликовала в
В возрасте 86 лет скончалась актриса
Язвы во рту могут свидетельствовать о
Гоген Солнцев доволен интимной жизнью с
Евгений Миронов пригласил Алису
Nokia перезапустит еще один легендарный
Ольга Бузова с простудой продолжает
Александра Черно и Либерж Кпадону
Звезды «Дома-2» Глеб Жемчугов и Лиза
Xiaomi Redmi 5 получил обновление MIUI
Ученые раскрыли загадку появления
Виталий Милонов призывает запретить
Новый Subaru Legacy получит планшет в
Новая Toyota Corolla вскоре появится в
Улучшенный инструмент на основе ИИ
Рестайлинговое авто Mercedes-Benz
Единственный в мире гибридный Lotus
Просмотреть все новости