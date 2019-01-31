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Герой «Дома-2» Иосиф Оганесян готов отказаться от карьеры артиста

Несколько дней назад участник «Дома-2» Иосиф Оганесян начал искать работу за периметром. Он готовит почву для ухода с телепроекта, подыскивая себе уютное место с хорошей заработной платой.

Молодой человек, который только недавно женился на Александре Черно, видит себя в творчестве, поэтому планировал устроится в театр или в кино. Однако по факту оказался никому не нужен, как артист.

Герой «Дома-2» Иосиф Оганесян готов отказаться от карьеры артиста

По словам Иосифа, он выпал из мира шоу-бизнеса на 2 года и сейчас очень сложно в него вернуться, особенно, когда зарплаты должно хватать не только на себя, но и на супругу.

Вчера на своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал пост, в котором сообщил, что раздумывает над тем, чтобы отказаться от мечты и пойти работать каким-нибудь менеджером в офис.

Герой «Дома-2» Иосиф Оганесян готов отказаться от карьеры артиста

«Как бы не было печально и обидно нужно выбирать: добиваться успеха в творческой деятельности, на что потребуется много времени и сил, или поступится своими амбициями, мечтой стать Артистом, и пойти работать допустим «Менеджером», но при этом хорошо зарабатывать», - написал Оганесян, попросив у подписчиков совета.

Что касается пользователей, то они посочувствовали парню, однако разделились во мнениях. Одни порекомендовали идти за мечтой, другие – довольствоваться тем, что предлагают. По мнению последних, лучше много зарабатывать на нелюбимой работе и в свободное время заниматься творчеством, чем быть голодным и строить карьеру артиста.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:51

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