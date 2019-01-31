Президентские лимузины Aurus Senat выдержали испытание на дорожных тестах в Ямале





В социальных сетях жителей Ямала появились фотографии и видеозаписи необычных транспортных средств, которые катались по заснеженным дорогам. Как удалось установить экспертам – это отечественные машины, которые доставили в целях прохождения тест-драйва в крайне суровых климатических условиях. Со слов источника, лимузины получили пневматическую подвеску от китайского разработчика. Именно устойчивость данной конструкции к холодам и проверяли производители. Местность выбрана не случайно, так как на данный момент на Ямале зафиксированы аномальные холода и температура в районе – 50 градусов по Цельсию.