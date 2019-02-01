Ученые раскрыли загадку появления древних людей в Сибири





В ходе своих изучений археологи нашли наиболее ранние свидетельства нахождения на территории Сибири сразу пары семейств гоминидов. Прийти к необходимым выводам ученым помог радиоэлектронный анализ образцов зубов, костей и угля, выявленных в Денисовой пещере, Алтайский край. Исследователям было известно, что в разные периоды здесь проживали “денисовцы”, а также неандертальцы, но только теперь стало понятно, когда именно это происходило.Согласно итогам новой работы, денисовский человек в пещере поселился порядка 200 тысяч лет назад, тогда как в случае с неандертальцами показатель составляет 100-200 тысяч лет назад. Имеются и доказательства в пользу того, что между двумя семействами происходило скрещивание.