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Ученые раскрыли загадку появления древних людей в Сибири

Ученым в ходе исследований удалось раскрыть загадку появления на территории Сибири древних людей. Работа проводилась сотрудниками Оксфордского университета при участии коллег из разных стран мира.
Ученые раскрыли загадку появления древних людей в Сибири

В ходе своих изучений археологи нашли наиболее ранние свидетельства нахождения на территории Сибири сразу пары семейств гоминидов. Прийти к необходимым выводам ученым помог радиоэлектронный анализ образцов зубов, костей и угля, выявленных в Денисовой пещере, Алтайский край. Исследователям было известно, что в разные периоды здесь проживали “денисовцы”, а также неандертальцы, но только теперь стало понятно, когда именно это происходило.

Согласно итогам новой работы, денисовский человек в пещере поселился порядка 200 тысяч лет назад, тогда как в случае с неандертальцами показатель составляет 100-200 тысяч лет назад. Имеются и доказательства в пользу того, что между двумя семействами происходило скрещивание.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:30

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