Nokia перезапустит еще один легендарный телефон





Напомним, что оригинал модели появился в конце 90-х, сразу став одним из самых популярных телефонов компании, всего же было реализовано более 160 миллионов экземпляров устройства. Дизайн девайса почти не изменился, как и 3-Мп камера. Разработчики считают, что невозможность делать селфи не расстроит потенциальных покупателей.Среди подзабытых функций стоит упомянуть наличие FM-модуля и MP3-плеера, дисплеи получит разрешение 240х320, ёмкость батареи едва превысит 1 000 мАч. Информации о цене пока не предоставлено, но, судя по характеристикам, аппарат станет чуть ли не самым бюджетным предложением бренда.