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Nokia перезапустит еще один легендарный телефон

Новый телефон под брендом Nokia, получивший кодовый индекс TA-1139 был найден на сайте TENAA – китайского сертификационного сервиса, сообщают в GizChina. Судя по факту одобрения регулятора, вскоре переработанная версия Nokia 3210 появится в продаже.
Nokia перезапустит еще один легендарный телефон

Напомним, что оригинал модели появился в конце 90-х, сразу став одним из самых популярных телефонов компании, всего же было реализовано более 160 миллионов экземпляров устройства. Дизайн девайса почти не изменился, как и 3-Мп камера. Разработчики считают, что невозможность делать селфи не расстроит потенциальных покупателей.

Среди подзабытых функций стоит упомянуть наличие FM-модуля и MP3-плеера, дисплеи получит разрешение 240х320, ёмкость батареи едва превысит 1 000 мАч. Информации о цене пока не предоставлено, но, судя по характеристикам, аппарат станет чуть ли не самым бюджетным предложением бренда.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:00

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