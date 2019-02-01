Виталий Милонов призывает запретить кальяны в России





По словам Виталия Милонова, многие кальяны называют “безобидной шалостью”, но на самом деле они представляют для организма человека значительную угрозу, поскольку содержат большие объемы опасных веществ. По мнению парламентария, такие средства можно назвать одним из видов “сексуальных отношений” с самим дьяволом, поэтому курить кальян не следует ни при каких обстоятельствах.Виталий Милонов упомянул, что наибольшим спросом пользуется кальян на Ближнем Востоке, где относительно прохладно относятся к спиртному. Жители России же в одной стране пытаются собрать “все пороки” с разных уголков мира. Особенно ужасными политик считает попытки делать кальян на вине или шампанском, поскольку это усиливает удар по человеческому организму.