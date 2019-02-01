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Новая Toyota Corolla вскоре появится в РФ

Toyota Corolla 12-й генерации в прошлом году покорила японский и американский рынок, а теперь планирует покорить автолюбителей из РФ. Недавно стало известно, что в Великобритании и Турции стартовало производство новой модели.
Новая Toyota Corolla вскоре появится в РФ

Как стало известно, кроме Европы, автомобиль появится в Китае, а также в Бразилии. Скорее всего, машины, производимые на турецких заводах, будут также поставляться в Россию, но информация пока официально не подтверждена. На этих предприятиях также выпускаются Toyota C-HR, всего же, на модернизацию заводов в этой стране автоконцерн потратил более 225 миллионов евро. «Турецкие» седаны оснащена 1,6-литровым «атмосферником» на 130 лошадиных сил, функционирующим в паре с 6-ступенчатой МКПП.

Гибридная версия Corolla в РФ точно не появится, зато седаны компании турецкого производства с бензиновыми движками прибудут к отечественным дилерам уже в марте. Напомним, что стандартная Corolla нынешнего поколения обойдется потребителям в 1,-3 миллиона рублей, поэтому новинка будет точно дороже.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00

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