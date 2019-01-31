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Надежда Бабкина удостоена премии правительства в области культуры

Отечественная певица Надежда Бабкина удостоена премии Правительства России в области культуры. Соответствующий указ за 2018 год появился на онлайн-портале ведомства.
Надежда Бабкина удостоена премии правительства в области культуры

Награды удостоен проект “Русская песня”, автором которого является Надежда Бабкина. За указанное достижение ей должны вручить порядка 2 млн рублей. Эти средства уйдут на развитие театра, который артистка организовала вместе с Ларисой Сухановой, а также Антоном Собяниным. Сама она выступает руководителем заведения, где организовываются различные выступления и спектакли, также при “Русской песне” открыта и направленная на детское творчество студия “Наследие”.

Надежда Бабкина удостоена премии правительства в области культуры

Помимо Надежды Бабкиной, правительственные награды получили и другие известные лица в сфере культуры. В частности, премию вручили за проект о сохранении памяти Лермонтова, а в паре с денежными вознаграждениями должны присваиваться почетные знаки и соответствующие дипломы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:20

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