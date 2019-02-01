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Рестайлинговое авто Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом

Летом 2019 года на потребительский рынок России поступит рестайлинговый автомобиль V-Class от немецкого производителя Mercdes-Benz. Новинку представили в Штутгарте.
Рестайлинговое авто Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом

На презентации модернизированного транспортного средства глава команды дизайнеров Кай Зибер рассказал обо всех изменениях во внешнем виде минивэна Mercdes-Benz V-Class, обратив наибольшее внимание на широкие решетки и увеличенную эмблему бренда. Изменения в дизайне решетки – это, в первую очередь, усиленный потенциал моторной линейки. Одновременно такое изменение способно помогать в процессе охлаждения мотора ОМ 654, имеющего объем 2 литра. Движок в обновленном автомобиле работает тише и экологичнее по сравнению со своими предшественниками.

Маркетолог Томас Риц сообщил журналистам, что линейка двигателей и трансмиссий для российских дилерских центров останется без изменений. Это означает, что первым в Россию попадет Mercdes-Benz V-Class модели V250 d, имеющий в подкапотном пространстве дизельный мотор объемом в 2 литра, а также автоматическую коробку передач. Спустя некоторое время на реализацию в РФ приедет модель V300 d, которая будет иметь точно такие же технические характеристики мотора.

Заказы на автомобиль Mercdes-Benz V-Class у российских потребителей начнут принимать этой весной.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 05:00

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