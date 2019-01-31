Актер Александр Пороховщиков не мог иметь детей из-за бесплодия





В честь 80-летнего юбилея Пороховщикова Первым каналом был выпущен о нем документальный фильм. В ленте подруга покойной жены артиста Ирины рассказала, что истории о внебрачных детях актера, которые начали появляться после его смерти, на самом деле не могут отвечать действительности. То же касается и слухов, что супруга знаменитости переживала из-за того, что не может родить. Во время личной беседы она рассказала знакомой, что в действительности именно Пороховщиков бесплоден, попросив не донимать ее вопросами о наследниках.Пара думала о том, чтобы усыновить ребенка, но после раздумий отказалась от этой идеи, боясь возможной ответственности. Знакомая семьи уверяет, что заявления якобы любовницы Пороховщикова о том, что он прожил с ней пять лет, став отцом ее сына, являются ложью, и последние годы он был верен жене Ирине.