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Актер Александр Пороховщиков не мог иметь детей из-за бесплодия

Отечественный актер Александр Пороховщиков не мог иметь детей, поскольку являлся бесплодным. Именно поэтому он и его супруга Ирина так и не обзавелись потомством, о чем рассказала подруга избранницы артиста.
Актер Александр Пороховщиков не мог иметь детей из-за бесплодия

В честь 80-летнего юбилея Пороховщикова Первым каналом был выпущен о нем документальный фильм. В ленте подруга покойной жены артиста Ирины рассказала, что истории о внебрачных детях актера, которые начали появляться после его смерти, на самом деле не могут отвечать действительности. То же касается и слухов, что супруга знаменитости переживала из-за того, что не может родить. Во время личной беседы она рассказала знакомой, что в действительности именно Пороховщиков бесплоден, попросив не донимать ее вопросами о наследниках.
Актер Александр Пороховщиков не мог иметь детей из-за бесплодия

Пара думала о том, чтобы усыновить ребенка, но после раздумий отказалась от этой идеи, боясь возможной ответственности. Знакомая семьи уверяет, что заявления якобы любовницы Пороховщикова о том, что он прожил с ней пять лет, став отцом ее сына, являются ложью, и последние годы он был верен жене Ирине.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:11

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