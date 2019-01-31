Участница «Дома-2» Милена Безбородова не боится рожать от Алексея Безуса

«Хоть мне без двух недель 19, но я готова к такому шагу. Меня останавливает только наличие жилплощади», - написала она.





Сейчас девушка находится в Эстонии, где жила до прихода на телепроект. Разлука с возлюбленным дается ей очень тяжело, однако совсем скоро она уже вернется в периметр и порадует Алексея Безуса оригинальным подарком – татуировкой на теле.Вчера на своей странице в социальной сети Instagram Милена опубликовала полуобнаженное фото, на котором показала новое тату – мастер набил ей фамилию Леши на иврите.Блондинка призналась, что долго думала, стоит ли идти на такой шаг, ведь татуировка останется с ней на всю жизнь, а отношения с избранником очень нестабильные, но в конечном итоге решилась и нисколько об этом не жалеет.По словам Безбородовой, несмотря на разговоры, она любит Безуса и готова связать с ним свою жизнь. На данный момент ей очень хочется наладить их отношения, направить их в нужное русло – на создание семьи.Участница отметила, что как только будет на 100% уверена в возлюбленном, а также обзаведется жилплощадью, то сразу начнет планировать ребенка, ведь Леша этого очень хочет.Также Милена подчеркнула, что астролог рассказала ей о том, что она расположена к семье и будет хорошей мамой. Поэтому девушка решительно настроена на примирение с Безусом, а также на внутренние изменения в положительную сторону.