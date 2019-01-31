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Экс-солистка группы “Мираж” Светлана Разина изменила лежащему в больнице мужу с молодым танцором

Светлана Разина, ранее выступавшая в составе группы “Мираж”, закрутила роман с танцором, который более чем на 30 лет младше ее. При этом законный супруг артистки сейчас находится в больнице, а подробности истории открылись в студии шоу “На самом деле”.
Экс-солистка группы “Мираж” Светлана Разина изменила лежащему в больнице мужу с молодым танцором

Привлечь Светлану Разину на детектор лжи решила молодая модель, которая обвинила звезду “Миража” в том, что она разрушает ее отношения с 25-летним молодым человеком. Пара собиралась пожениться, но затем в руках девушки оказался компромат, где видно, как ее избранник флиртует с 56-летней певицей. Героиня “На самом деле” отметила, что какое-то время ее молодой человек выступал в составе балета Разиной. Сама артистка отрицала связь, заявляя, что счастлива в браке с Борисом Карповым. Однако полиграф продемонстрировал, что певица говорит неправду.

Модель добавила, что на увиденных материалах ее жених обнимает и целует исполнительницу. Отрицает связь и сам танцор, уверяя, что только дружит со Светланой Разиной. Детектор лжи же показал, что пара врет, и на самом деле у них имеются интимные отношения, а молодой человек от знаменитости получал деньги и подарки.
Экс-солистка группы “Мираж” Светлана Разина изменила лежащему в больнице мужу с молодым танцором

Позже Разина начала уверять, что если у нее и была связь с танцором, то до замужества, имевшего место несколько месяцев назад. Эксперт студии на это заявил, что певица говорит неправду. За эфиром наблюдал находящийся в больнице супруг артистки, который был расстроен известием о неверности жены.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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