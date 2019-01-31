В библиотеке Великобритании ученые случайно обнаружили древнюю рукопись о короле Артуре





По мнению исследователей, фрагмент манускрипта относится к XIII веку. Ученые надеются расшифровать текст, несмотря на его сильную поврежденность. Одно можно сказать точно: документ повествует о жизни знаменитого рыцаря Круглого стола. Об этом говорят указанные имена легендарных персонажей, в частности волшебника Мерлина.Предположительно, рукопись можно отнести к циклу рыцарских романов "Лансело-Грааль" или "Вульгата". Цикл произведений подобного рода был создан в 1230-х годах неизвестным писателем. Они вдохновляли писателя Томаса Мэлори, автора "Смерти короля Артура".Специалисты полагают, что английская версия повествований о знаменитом короле описывает сражения и сцены героической гибели героев более подробнее, чем в исторических источниках. Возможно, это связано с тем, что писатели брали за основу тексты, которых ещё не удалось найти.До сих пор историки не могут точно сказать, жил ли король Артур на самом деле, или он просто является вымышленным героем красивой эпической легенды.