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В библиотеке Великобритании ученые случайно обнаружили древнюю рукопись о короле Артуре

В Бристольской центральной библиотеке (Великобритания) удалось обнаружить 7 страниц древней рукописи о легендарном короле Артуре. Фрагмент ценного документа нашли случайно среди литературных произведений XVI века, пишет зарубежное издание The Daily Mail.

В библиотеке Великобритании ученые случайно обнаружили древнюю рукопись о короле Артуре

По мнению исследователей, фрагмент манускрипта относится к XIII веку. Ученые надеются расшифровать текст, несмотря на его сильную поврежденность. Одно можно сказать точно: документ повествует о жизни знаменитого рыцаря Круглого стола. Об этом говорят указанные имена легендарных персонажей, в частности волшебника Мерлина.

Предположительно, рукопись можно отнести к циклу рыцарских романов "Лансело-Грааль" или "Вульгата". Цикл произведений подобного рода был создан в 1230-х годах неизвестным писателем. Они вдохновляли писателя Томаса Мэлори, автора "Смерти короля Артура".

Специалисты полагают, что английская версия повествований о знаменитом короле описывает сражения и сцены героической гибели героев более подробнее, чем в исторических источниках. Возможно, это связано с тем, что писатели брали за основу тексты, которых ещё не удалось найти.
В библиотеке Великобритании ученые случайно обнаружили древнюю рукопись о короле Артуре

До сих пор историки не могут точно сказать, жил ли король Артур на самом деле, или он просто является вымышленным героем красивой эпической легенды.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 23:00

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