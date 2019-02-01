Единственный в мире гибридный Lotus Evora продадут за 150 тысяч фунтов
Единственный экземпляр гибридного прототипа Lotus Evora E414 Hybrid Range Extender выставлен на продажу. Автомобиль оценен примерно в 150 000 фунтов или 13 миллионов рублей. Напомним, что модель построена на базе классической Evora.
Всего же разработка и постройка транспортного средства составила более 20 миллионов фунтов. Комплектация оснащена двумя электродвижками по 152 кВт и 400 Нм крутящего момента. «Увеличителем запаса хода» может стать 1,2-литровая «турботройка», питающая аккумулятор ёмкостью более 14 кВт-часов. С 0 до 100 км/час транспортное средство разгоняется почти за 4,5 секунды, также стоит отметить систему HALOsonic, разработанную вместе с компанией Harman.
Её суть состоит в следующем: в салоне находится специальная камера, оценивающая траекторию и скорость движения пешеходов для регулирования громкости внешнего синтезатора звука. Кроме того, благодаря данной функции контролируется пространство на расстоянии не менее 55 метров перед транспортным средством.
Всего же разработка и постройка транспортного средства составила более 20 миллионов фунтов. Комплектация оснащена двумя электродвижками по 152 кВт и 400 Нм крутящего момента. «Увеличителем запаса хода» может стать 1,2-литровая «турботройка», питающая аккумулятор ёмкостью более 14 кВт-часов. С 0 до 100 км/час транспортное средство разгоняется почти за 4,5 секунды, также стоит отметить систему HALOsonic, разработанную вместе с компанией Harman.
Её суть состоит в следующем: в салоне находится специальная камера, оценивающая траекторию и скорость движения пешеходов для регулирования громкости внешнего синтезатора звука. Кроме того, благодаря данной функции контролируется пространство на расстоянии не менее 55 метров перед транспортным средством.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00