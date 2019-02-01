Единственный в мире гибридный Lotus Evora продадут за 150 тысяч фунтов





Всего же разработка и постройка транспортного средства составила более 20 миллионов фунтов. Комплектация оснащена двумя электродвижками по 152 кВт и 400 Нм крутящего момента. «Увеличителем запаса хода» может стать 1,2-литровая «турботройка», питающая аккумулятор ёмкостью более 14 кВт-часов. С 0 до 100 км/час транспортное средство разгоняется почти за 4,5 секунды, также стоит отметить систему HALOsonic, разработанную вместе с компанией Harman.Её суть состоит в следующем: в салоне находится специальная камера, оценивающая траекторию и скорость движения пешеходов для регулирования громкости внешнего синтезатора звука. Кроме того, благодаря данной функции контролируется пространство на расстоянии не менее 55 метров перед транспортным средством.