Певица Анна Нетребко поделилась репортажем из метро Москвы

Анна Нетребко захотела прогуляться по Москве, однако дороги в центре столицы оказались перекрыты. Звезда решила, что это не повод отменять свои планы, поэтому спустилась в подземку. Никто не ожидал увидеть оперную диву в столичном метро, куда она отправилась в сопровождении своего мужа. Также знаменитость устроила репортаж из подземки, отметив, что когда дороги перекрыты, не остается ничего другого, как “советское метро”.Многие поклонники Анны Нетребко восхитились тем, что даже несмотря на свой статус певица не отказывается пользоваться таким видом транспорта. Также фолловеры из Москвы выразили сожаление, что не оказались в метрополитене, когда там находилась исполнительница. После метро артистка успела побывать в Третьяковской галерее.