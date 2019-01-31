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Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц возвращаются на «Дом-2», чтобы выиграть конкурс «Свадьба на миллион»

В прошлом году реалити-шоу «Дом-2» держась за руки покинули Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц. Они познакомились в периметре, несколько раз расставались, но в конечном итоге уходили за ворота, как возлюбленные.

В Москве у парочки в отношениях тоже было все далеко не гладко. Ребята ссорились, мирились, бросали друг друга, и вновь сходились, пока молодому человеку это все не надоело, и он решил сделать избраннице предложение, чтобы больше никогда с ней не расставаться.

Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц возвращаются на «Дом-2», чтобы выиграть конкурс «Свадьба на миллион»

В результате, в конце прошлого года Лиза и Леша оформили свой брак, однако свадьбу устраивать не стали, решив перенести ее на лето. Сейчас они отдыхают на Филиппинах, публикуя на своей странице в социальной сети Instagram совместные фотографии и ролики, дабы ни у кого не возникало сомнений в том, что они счастливы.

А на днях супруги и вовсе удивили поклонников. В частности, Чайчиц и Триандафилиди заявили, что подумывают над тем, чтобы вернуться на телестройку и принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Они считают, что они вполне могут выиграть главный приз, несмотря на то, что вместе с ними будут бороться Алексей Купин с Майей Донцовой и Роман Капаклы с Мариной Африкантовой.

Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц возвращаются на «Дом-2», чтобы выиграть конкурс «Свадьба на миллион»

Стоит отметить, что околодомовская публика радостно восприняла эту новость. По их мнению, если ребята вернутся, то обязательно выиграют в конкурсе.

«Вы обязательно победите! Очень ждем вашего возвращения! Вы лучшие!», «Если зрители будут решать, то вы выиграете, безусловно», «Победа за вами 100%», «Очень жду вашего возвращения! Вы просто очень крутые, а главное - настоящие», «100% победите, возвращайтесь!», «Вы очень классная пара! Возвращайтесь! Победите 100%, вы же самые лучшие», - писали фолловеры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:35

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