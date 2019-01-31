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Вдова Олега Табакова Марина Зудина снялась в фильме Константина Богомолова “Содержанки”

Марина Зудина, вдова покойного артиста Олега Табакова, появилась в фильме “Содержанки”, режиссером которой выступил Константин Богомолов. Возвращению актрисы предшествовала продолжительная творческая пауза.
Вдова Олега Табакова Марина Зудина снялась в фильме Константина Богомолова “Содержанки”

Проект позиционируют, как эротический триллер, а Богомолов неоднократно выступал на одной сцене с Зудиной. По словам вдовы Олега Табакова, сериал “Содержанки” ей показался историей о людях, которые не способны искренне любить, что нередко встречается и в обычной жизни. Актриса отмечает, что история рассказывает не только о женщинах, предпочитающих жить за чужой счет, но и о том, что люди склонны использовать друг друга в надежде извлечь из этого личную выгоду.

Единственная провокация, присутствующая в сериале, это возраст человека, с которым у героини Марины Зудиной отношения. По словам вдовы Олега Табакова, ее экранный избранник годится ей в сыновья.
Вдова Олега Табакова Марина Зудина снялась в фильме Константина Богомолова “Содержанки”

В своих интервью Марина Зудина признавалась, что даже при том, что находилась в тени мужа, она не думала о собственных амбициях. Сейчас артистка не считает, что за свою карьеру упустила хоть одно стоящее предложение.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:47

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