Вдова Олега Табакова Марина Зудина снялась в фильме Константина Богомолова “Содержанки”





Проект позиционируют, как эротический триллер, а Богомолов неоднократно выступал на одной сцене с Зудиной. По словам вдовы Олега Табакова, сериал “Содержанки” ей показался историей о людях, которые не способны искренне любить, что нередко встречается и в обычной жизни. Актриса отмечает, что история рассказывает не только о женщинах, предпочитающих жить за чужой счет, но и о том, что люди склонны использовать друг друга в надежде извлечь из этого личную выгоду.Единственная провокация, присутствующая в сериале, это возраст человека, с которым у героини Марины Зудиной отношения. По словам вдовы Олега Табакова, ее экранный избранник годится ей в сыновья.В своих интервью Марина Зудина признавалась, что даже при том, что находилась в тени мужа, она не думала о собственных амбициях. Сейчас артистка не считает, что за свою карьеру упустила хоть одно стоящее предложение.