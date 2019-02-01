Ученые выявили новую технику мышления по повышению производительности





Медики утверждают, что новая методика работает очень эффективно. Она помогает предотвратить снижение активности в области мозга, которая ответственна за концентрацию и координацию движения. Сотрудники Калифорнийского технического института провели эксперимент. Добровольцам необходимо было выполнять задания, которые требуют точного управления на компьютере. В процессе исследования участников попросили представить, что они уже получили обещанную денежную премию. Данное внушение показало, что позитивные эмоции помогают человеку лучше справляться с возложенными на него обязанностями. На протяжении эксперимента проводилось сканирование мозга добровольцев. Проанализировав результаты исследования ученые пришли к выводу, что благодаря самовнушению о полученном вознаграждении, участники подсознательно старались сохранить его, а не завоевать.Специалисты уверены, что данная техника является достаточно гибким способом вмешаться в процесс мышления для того, чтобы снизить стресс. Также ученные подчеркнули, что для окончательных выводов необходимо провести дополнительные тестирования.