АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Ученые выявили новую технику мышления по повышению производительности

Благодаря последним исследованиям ученые смогли выявить новую технику мышления, которая помогает повысить производительность. Данную информацию распространило зарубежное тематическое издание.
Ученые выявили новую технику мышления по повышению производительности

Медики утверждают, что новая методика работает очень эффективно. Она помогает предотвратить снижение активности в области мозга, которая ответственна за концентрацию и координацию движения. Сотрудники Калифорнийского технического института провели эксперимент. Добровольцам необходимо было выполнять задания, которые требуют точного управления на компьютере. В процессе исследования участников попросили представить, что они уже получили обещанную денежную премию. Данное внушение показало, что позитивные эмоции помогают человеку лучше справляться с возложенными на него обязанностями. На протяжении эксперимента проводилось сканирование мозга добровольцев. Проанализировав результаты исследования ученые пришли к выводу, что благодаря самовнушению о полученном вознаграждении, участники подсознательно старались сохранить его, а не завоевать.

Специалисты уверены, что данная техника является достаточно гибким способом вмешаться в процесс мышления для того, чтобы снизить стресс. Также ученные подчеркнули, что для окончательных выводов необходимо провести дополнительные тестирования.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Единственный в мире гибридный Lotus
Ученые выявили новую технику мышления
Chevrolet Corvette Final Edition выйдет
Компания Mail.Ru запустила систему
Volkswagen Golf в 2018 году остался
В библиотеке Великобритании ученые
Из русских делают демонов: эксперты
Экс-солистка группы “Мираж” Светлана
Президентские лимузины Aurus Senat
Элина Камирен разрешила Александру
Кейт Миддлтон резко похудела из-за
Певица Анна Нетребко поделилась
Герой «Дома-2» Иосиф Оганесян готов
Вдова Олега Табакова Марина Зудина
Анастасии Волочковой из-за большой
В Сети популярность набирает видео с
В возрасте 72 лет скончалась звезда
Надежда Бабкина удостоена премии
Эксперт назвал лучшие авто для занятий
Актер Александр Пороховщиков не мог
Певица Ирина Салтыкова поделилась
Находки в Перу подтверждают, что
Станислав Садальский стихами Осипа
Участница «Дома-2» Милена Безбородова
Puma презентовала кроссовки с
В Сети продают выданную Аллой Пугачевой
Альбина Джанабаева покорила поклонников
Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц
Ученые опровергли миф о побочных
От тяжелобольной актрисы Инны Макаровой
Просмотреть все новости