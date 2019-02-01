Ученые выявили новую технику мышления по повышению производительности
Благодаря последним исследованиям ученые смогли выявить новую технику мышления, которая помогает повысить производительность. Данную информацию распространило зарубежное тематическое издание.
Медики утверждают, что новая методика работает очень эффективно. Она помогает предотвратить снижение активности в области мозга, которая ответственна за концентрацию и координацию движения. Сотрудники Калифорнийского технического института провели эксперимент. Добровольцам необходимо было выполнять задания, которые требуют точного управления на компьютере. В процессе исследования участников попросили представить, что они уже получили обещанную денежную премию. Данное внушение показало, что позитивные эмоции помогают человеку лучше справляться с возложенными на него обязанностями. На протяжении эксперимента проводилось сканирование мозга добровольцев. Проанализировав результаты исследования ученые пришли к выводу, что благодаря самовнушению о полученном вознаграждении, участники подсознательно старались сохранить его, а не завоевать.
Специалисты уверены, что данная техника является достаточно гибким способом вмешаться в процесс мышления для того, чтобы снизить стресс. Также ученные подчеркнули, что для окончательных выводов необходимо провести дополнительные тестирования.
Медики утверждают, что новая методика работает очень эффективно. Она помогает предотвратить снижение активности в области мозга, которая ответственна за концентрацию и координацию движения. Сотрудники Калифорнийского технического института провели эксперимент. Добровольцам необходимо было выполнять задания, которые требуют точного управления на компьютере. В процессе исследования участников попросили представить, что они уже получили обещанную денежную премию. Данное внушение показало, что позитивные эмоции помогают человеку лучше справляться с возложенными на него обязанностями. На протяжении эксперимента проводилось сканирование мозга добровольцев. Проанализировав результаты исследования ученые пришли к выводу, что благодаря самовнушению о полученном вознаграждении, участники подсознательно старались сохранить его, а не завоевать.
Специалисты уверены, что данная техника является достаточно гибким способом вмешаться в процесс мышления для того, чтобы снизить стресс. Также ученные подчеркнули, что для окончательных выводов необходимо провести дополнительные тестирования.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 03:00