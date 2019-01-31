Анастасии Волочковой из-за большой косточки на стопе пришлось разрезать балетки
Анастасия Волочкова столкнулась с необходимостью разрезать свои балетки из-за большой косточки на стопе. Об этом знаменитость рассказала поклонникам посредством поста в Instagram.
Хотя Анастасия Волочкова не выступает на сцене, она по-прежнему тренируется в собственном “домашнем театре”. Также она следит за своим рационом, отказываясь от ряда продуктов. К примеру, на праздничном столе балерины отсутствовал традиционный салат “Оливье”. Однако из-за большой косточки на стопе танцовщица не может нормально использовать балетки, их приходится разрезать. Волочкова отмечает, что этот нюанс не мешает ее занятиям и танцам в целом.
Ортопеды, оценившие состояние стоп знаменитости, сумели обнаружить у нее ранние признаки артроза, а также варикоза и плоскостопия. Специалисты призывают Анастасию Волочкову временно отказаться от выступлений на пуантах, чтобы у мозолей было время зажить. Кроме того, усугубляет положение любовь балерины к обуви на высокой платформе.
Хотя Анастасия Волочкова не выступает на сцене, она по-прежнему тренируется в собственном “домашнем театре”. Также она следит за своим рационом, отказываясь от ряда продуктов. К примеру, на праздничном столе балерины отсутствовал традиционный салат “Оливье”. Однако из-за большой косточки на стопе танцовщица не может нормально использовать балетки, их приходится разрезать. Волочкова отмечает, что этот нюанс не мешает ее занятиям и танцам в целом.
Ортопеды, оценившие состояние стоп знаменитости, сумели обнаружить у нее ранние признаки артроза, а также варикоза и плоскостопия. Специалисты призывают Анастасию Волочкову временно отказаться от выступлений на пуантах, чтобы у мозолей было время зажить. Кроме того, усугубляет положение любовь балерины к обуви на высокой платформе.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:39