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Анастасии Волочковой из-за большой косточки на стопе пришлось разрезать балетки

Анастасия Волочкова столкнулась с необходимостью разрезать свои балетки из-за большой косточки на стопе. Об этом знаменитость рассказала поклонникам посредством поста в Instagram.
Анастасии Волочковой из-за большой косточки на стопе пришлось разрезать балетки

Хотя Анастасия Волочкова не выступает на сцене, она по-прежнему тренируется в собственном “домашнем театре”. Также она следит за своим рационом, отказываясь от ряда продуктов. К примеру, на праздничном столе балерины отсутствовал традиционный салат “Оливье”. Однако из-за большой косточки на стопе танцовщица не может нормально использовать балетки, их приходится разрезать. Волочкова отмечает, что этот нюанс не мешает ее занятиям и танцам в целом.

Ортопеды, оценившие состояние стоп знаменитости, сумели обнаружить у нее ранние признаки артроза, а также варикоза и плоскостопия. Специалисты призывают Анастасию Волочкову временно отказаться от выступлений на пуантах, чтобы у мозолей было время зажить. Кроме того, усугубляет положение любовь балерины к обуви на высокой платформе.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:39

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