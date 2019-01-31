Кейт Миддлтон резко похудела из-за разлада с Меган Маркл

Британские таблоиды писали, что из-за сложного характера супруги принца Гарри и постоянных конфликтов с Кейт Миддлтон герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в новую резиденцию.Но сейчас появились новые сведения о том, что избранница принца Уильяма после разлада с королевской особой почти ничего не ест. Кейт Миддлтон выглядит "худой до боли и...стареет на глазах. Все знают, что это из-за Меган", - рассказал пресс-службам источник в королевских кругах. По мнению инсайдера, для герцогини Кембриджской отказ от еды является обычной реакцией на стресс, но на этот раз все очень серьезно. Как сообщает New Idea, супруг Кейт Миддлтон пытался обсудить сложившуюся ситуацию с внуком королевы Великобритании, но принц Гарри заявил: он не в силах "подчинить" себе этот "ураган Меган".