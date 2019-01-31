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В Сети популярность набирает видео с отцом, очистившим авто от снега с помощью сына

На просторах Сети популярность набирает видео, на котором мужчина посредством своего сына очищает авто от снега. Впрочем, нашлись и те, кто осудил отца за такие действия.
В Сети популярность набирает видео с отцом, очистившим авто от снега с помощью сына

Соответствующий ролик был обнародован на просторах YouTube, он длится порядка минуты. На нем мужчина использует своего сына, чтобы очищать автомобиль от снега. Самому ребенку это, судя по всему, нравится, поскольку он смеется и охотно помогает родителю. Автором видео выступила мать малыша, отметив, что ее муж решил совместить приятное, а именно игру с мальчиком, с полезным, убирая снег с машины по ее просьбе. Местами герой ролика обмотал сына скотчем, чтобы снег не попал под его одежду.

За короткий период времени видео успело собрать на просторах Сети более 65 тысяч просмотров. При этом часть юзеров нашли ситуацию забавной, когда другие осудили родителя, считая, что не стоит использовать ребенка таким образом, и это не лучшее обращение отца с сыном.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:30

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