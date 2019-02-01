Chevrolet Corvette Final Edition выйдет в двух вариантах





К примеру, около недели назад в США представили серию Drivers Series Edition для местного рынка, а накануне стало известно о разработке финальной версии Corvette для рынка Европы. Напомним, что General Motors около 6 лет назад пообещал изъять модели Chevrolet из европейских стран, за исключением Corvette и Camaro. Первая из них сейчас реализуется в ограниченном варианте, сочетающем «самые лучшие возможности седьмой генерации». Машина предлагается в таких модификациях, как Grand Sport или Z06, а также в нескольких цветах кузова. Final Edition, готовящаяся к выходу будет особенной, заявили разработчики, получив масштабный пакет дополнений и полностью переработанный салон.Для немецкого рынка Corvette Final Edition будет стоить 134 или 160 тысяч долларов в зависимости от вариаций, а вот для Швейцарии цены будут чуть меньше – 131 и 154 тысячи долларов.