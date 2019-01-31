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В возрасте 72 лет скончалась звезда фильма “Пролетая над гнездом кукушки” Луиза Мориц

Имеющая кубинские корни актриса из США Луиза Мориц ушла из жизни в возрасте 72 лет. Широким массам она известна в том числе благодаря роли в ленте “Пролетая над гнездом кукушки”.
В возрасте 72 лет скончалась звезда фильма “Пролетая над гнездом кукушки” Луиза Мориц

Смерть настигла 72-летнюю Луизу Мориц в одном из хосписов, находящихся в Лос-Анджелесе. Сведения об этом подтвердил Эдвард Лоцци, друг и официальный представитель актрисы. Отмечается, что состояние звезды экранов начало ухудшаться еще порядка года назад, а не так давно она получила травму вследствие падения. Скончалась звезда “Пролетая над гнездом кукушки ” и еще ряда известных кинолент в начале месяца, 4 января, однако официально известно об этом стало лишь сейчас.

В последнее время Луиза Мориц занималась тем, что пыталась добиться ответственности через суд для Билла Косби. Еще в 2014 году она обвинила его в сексуальных домогательствах, в чем позже знаменитость поддержали еще несколько человек.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:25

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