В возрасте 72 лет скончалась звезда фильма “Пролетая над гнездом кукушки” Луиза Мориц





Смерть настигла 72-летнюю Луизу Мориц в одном из хосписов, находящихся в Лос-Анджелесе. Сведения об этом подтвердил Эдвард Лоцци, друг и официальный представитель актрисы. Отмечается, что состояние звезды экранов начало ухудшаться еще порядка года назад, а не так давно она получила травму вследствие падения. Скончалась звезда “Пролетая над гнездом кукушки ” и еще ряда известных кинолент в начале месяца, 4 января, однако официально известно об этом стало лишь сейчас.В последнее время Луиза Мориц занималась тем, что пыталась добиться ответственности через суд для Билла Косби. Еще в 2014 году она обвинила его в сексуальных домогательствах, в чем позже знаменитость поддержали еще несколько человек.