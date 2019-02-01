Компания Mail.Ru запустила систему контента "Пульс"





В данном сервисе всю необходимую информацию для пользователя собирает нейросеть. Она способна находить актуальные новости, а также различные интересные сайты. Новостная лента, по запросу пользователя, подбирает качественный контент из проверенных источников. Алгоритм программы способен изучить всю проведенную юзером работу во Всемирной паутине: клики, лайки, взаимодействие в социальных сетях и тому подобное.На данный момент новинка доступна на главной странице Интерне-портала Mail.ru и на сайте pulse.mail.ru. В ее распоряжении полторы тысячи источников, которые редакторы отобрали вручную. Вице-президент компании Анна Артамонова заявила, что в планах Mail.Ru Group создать сервер, который будет ориентироваться на интересы пользователя.