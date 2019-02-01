АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Компания Mail.Ru запустила систему контента "Пульс"

Представители компании Mail.ru сообщили о запуске сервиса «Пульс». Он является рекомендательной системой для получения контента.
Компания Mail.Ru запустила систему контента "Пульс"

В данном сервисе всю необходимую информацию для пользователя собирает нейросеть. Она способна находить актуальные новости, а также различные интересные сайты. Новостная лента, по запросу пользователя, подбирает качественный контент из проверенных источников. Алгоритм программы способен изучить всю проведенную юзером работу во Всемирной паутине: клики, лайки, взаимодействие в социальных сетях и тому подобное.

На данный момент новинка доступна на главной странице Интерне-портала Mail.ru и на сайте pulse.mail.ru. В ее распоряжении полторы тысячи источников, которые редакторы отобрали вручную. Вице-президент компании Анна Артамонова заявила, что в планах Mail.Ru Group создать сервер, который будет ориентироваться на интересы пользователя.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Mail.Ru запустила систему
Volkswagen Golf в 2018 году остался
В библиотеке Великобритании ученые
Из русских делают демонов: эксперты
Экс-солистка группы “Мираж” Светлана
Президентские лимузины Aurus Senat
Элина Камирен разрешила Александру
Кейт Миддлтон резко похудела из-за
Певица Анна Нетребко поделилась
Герой «Дома-2» Иосиф Оганесян готов
Вдова Олега Табакова Марина Зудина
Анастасии Волочковой из-за большой
В Сети популярность набирает видео с
В возрасте 72 лет скончалась звезда
Надежда Бабкина удостоена премии
Эксперт назвал лучшие авто для занятий
Актер Александр Пороховщиков не мог
Певица Ирина Салтыкова поделилась
Находки в Перу подтверждают, что
Станислав Садальский стихами Осипа
Участница «Дома-2» Милена Безбородова
Puma презентовала кроссовки с
В Сети продают выданную Аллой Пугачевой
Альбина Джанабаева покорила поклонников
Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц
Ученые опровергли миф о побочных
От тяжелобольной актрисы Инны Макаровой
Грипп в течение двух недель увеличивает
Отдыхающая на Бали дочь Татьяны Навки
Ефим Шифрин пошутил о развале СССР во
Просмотреть все новости