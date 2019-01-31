АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.57 USD 66.10
Курс валют на 31.01.2019

Ирина Агибалова посоветовала Диме Дмитренко не вмешиваться в отношения жены с ее мамой

С тех пор как периметр реалити-шоу «Дом-2» покинула Ирина Агибалова прошло уже очень много времени, однако зрители продолжают следить за жизнью этой хозяйственной жены, мамы и бабушки в социальной сети Instagram.
На своей странице она часто делится вкусными рецептами, советами по уходу за домашними животными, полезными рекомендациями по ремонту, а также откровенно рассказывает о проблемах, с которыми периодически сталкивается их семья.

Ирина Агибалова посоветовала Диме Дмитренко не вмешиваться в отношения жены с ее мамой

Многие подписчики считают, что Ирина Александровна является примером того, какой должна быть женщина, имеющая мужа, троих детей и внуков. Однако сама она скромничает и не хочет этого признавать.

Недавно у Агибаловой поинтересовались, смотрит ли она телепроект, и что может сказать об отношениях Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, у которых чуть меньше года назад родилась дочь Василиса.

Ирина Агибалова посоветовала Диме Дмитренко не вмешиваться в отношения жены с ее мамой

По словам экс-участницы, единственное, что она может- это дать совет главе семейства. А именно, он должен перестать препятствовать общению Оли с мамой, и если они ссорятся, то не вмешиваться, чтобы родственницы сами нашли общий язык.

Ирина Александровна отмечает, что когда-то она и сама была причиной ссор дочери Маргариты с ее на тот момент мужем Евгением Кузиным. И закончилось все разводом, поэтому женщина призывает Дмитренко не повторять ошибок ее семьи, дабы жить в гармонии с женой и тещей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ефим Шифрин пошутил о развале СССР во
В США общая любовница дает
Милош Бикович похвастался роскошным
Ирина Агибалова посоветовала Диме
У жителя Англии пенис после перелома
Роскомнадзор обнаружил нарушения у
Вера Брежнева во время отдыха
Занимающиеся сексом на пляже туристы
Кортни Кардашьян публично выясняет
Ученые: Викинги в X веке принесли
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей
Skoda раскрыла внешность и особенности
Владимир Зеленский возглавил
Звезда "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг
За 36 лет жизни в Париже Александр
Начался приём заказов на новую модель
Ученые: Душа входит в эмбрион человека
Певица Лолита Милявская показала фото
В России выбран лучший смартфон года
Настя Ивлеева показала в Instagram
ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин
Под Волгоградом ревнивец прокатил тело
Иван Ургант посмеялся над чиновником, у
Барбара Стрейзанд ответила на письмо
Продажи электрокаров Tesla снизились в
Владимир Этуш больше не будет играть в
В Свердловской области коммунальщики
Компания Samsung описала в патенте
Прохор Шаляпин из Мексики признался
Разгадавшей тайну Михаила Булгакова
Просмотреть все новости