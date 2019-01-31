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Эксперт назвал лучшие авто для занятий сексом

Известный отечественный сексолог Александр Полеев решил рассказать, какие автомобили лучше остальных подойдут для занятий сексом. Составлялся перечень с учетом опросов, проведенных среди разных категорий населения.
Эксперт назвал лучшие авто для занятий сексом

По утверждениям сексолога, ведущую роль при выборе авто для любовных утех играет размер транспортного средства. Полеев пошутили, что лучше остальных для этого подойдет КАМАЗ, поскольку другие представители отечественного автопрома могут покалечить любовников. Обычно идеальными для секса являются авто марки Chevrolet, они достаточно широкие и могут похвастаться удобными сидениями. Кроме того, неплохо справится с задачей способны Hyundai и Daewoo, особенно городские версии и кроссоверы.

Помимо этого, по данным издания “Народные новости”, в ТОП-5 сексолог включил Maserati, представляющий люксовый сегмент, также для любовных утех подойдет брутальный Brabus, построенный на базе Mercedes-Benz.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:16

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