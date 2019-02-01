Volkswagen Golf в 2018 году остался самой популярной моделью в Европе





Таким образом, транспортное средство является наиболее реализуемым автомобилем в Европе уже 10 лет. Следом за ним разместился Renault Clio, проданный более 336 тысяч раз. ТОП-3 замыкает Volkswagen Polo – чуть менее 300 тысяч проданных экземпляров.Что касается остальных представителей десятки рейтинга, то стоит отметить наличие моделей таких автопроизводителей, как: Ford, Nissan, Peugeot, Skoda и Opel.