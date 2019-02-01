Volkswagen Golf в 2018 году остался самой популярной моделью в Европе
По информации аналитиков бренда JATO Dynamics, Volkswagen Golf снова оказался самой продаваемой машиной на европейском рынке. Как стало известно, за прошлый год хэтчбэк был реализован более 445,7 тысяч раз.
Таким образом, транспортное средство является наиболее реализуемым автомобилем в Европе уже 10 лет. Следом за ним разместился Renault Clio, проданный более 336 тысяч раз. ТОП-3 замыкает Volkswagen Polo – чуть менее 300 тысяч проданных экземпляров.
Что касается остальных представителей десятки рейтинга, то стоит отметить наличие моделей таких автопроизводителей, как: Ford, Nissan, Peugeot, Skoda и Opel.
Таким образом, транспортное средство является наиболее реализуемым автомобилем в Европе уже 10 лет. Следом за ним разместился Renault Clio, проданный более 336 тысяч раз. ТОП-3 замыкает Volkswagen Polo – чуть менее 300 тысяч проданных экземпляров.
Что касается остальных представителей десятки рейтинга, то стоит отметить наличие моделей таких автопроизводителей, как: Ford, Nissan, Peugeot, Skoda и Opel.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00