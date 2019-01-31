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Находки в Перу подтверждают, что древние инки делали профессиональную трепанацию черепа

Археологам удалось обнаружить в Перу более сотни черепов со следами сверления. Находки подтверждают тот факт, что древние инки делали профессиональную трепанацию черепа. Своим мастерством представители древней цивилизации превосходили хирургов середины XIX века, сообщает издание World Neurosurgery.

Находки в Перу подтверждают, что древние инки делали профессиональную трепанацию черепа

Две тысячи лет назад смертность людей после трепанации не превышала 20%, тогда как в XIX веке уровень смертности достигал 60%. По мнению исследователей, инки совершали сложнейшие операции, предположительно, без наркоза и неизвестными науке инструментами.
Дэвид Кушнер, являющийся профессором университета Майами, сообщил: пока трудно понять, зачем древние хирурги проводили трепанацию. Вероятно, они пытались излечить психические заболевания или же головные боли, отметил автор исследования.

Найденные в погребальных пещерах Перу черепа превосходят все остальные подобные останки по всему миру своим количеством. Умения трепанации черепа путем сверления, резки или очистки "дыры" в голове по медицинским соображениям совершались на протяжении тысячелетий.
Навыки врачей доколумбовой Америки со временем только улучшались. В 400-300 годы до нашей эры выживаемость после данной операции была невысокой, но 2000 лет назад специалисты инков могли показать впечатляющие результаты.
Находки в Перу подтверждают, что древние инки делали профессиональную трепанацию черепа

К эпохе инков размеры отверстий в черепах уменьшаются, края и следы режущих и сверлящих инструментов становятся более аккуратными, что снижало риски повреждения мозговых оболочек и инфекционного поражения.

Стоит упомянуть и совершенно потрясающие навыки врачей, проживающих в одном отдельно взятом районе северного высокогорья Перу в период 1000-1300 г.г., которые, судя по всему, передавали свой опыт по наследству, и демонстрировали выживаемость - 91%.
Находки в Перу подтверждают, что древние инки делали профессиональную трепанацию черепа

Ученые очень удивлены новым открытием и полагают, что древние артефакты могут говорить и о других уникальных способностях предков, о которых наука даже не догадывается.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:03

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