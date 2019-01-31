Находки в Перу подтверждают, что древние инки делали профессиональную трепанацию черепа





Две тысячи лет назад смертность людей после трепанации не превышала 20%, тогда как в XIX веке уровень смертности достигал 60%. По мнению исследователей, инки совершали сложнейшие операции, предположительно, без наркоза и неизвестными науке инструментами.Дэвид Кушнер, являющийся профессором университета Майами, сообщил: пока трудно понять, зачем древние хирурги проводили трепанацию. Вероятно, они пытались излечить психические заболевания или же головные боли, отметил автор исследования.Найденные в погребальных пещерах Перу черепа превосходят все остальные подобные останки по всему миру своим количеством. Умения трепанации черепа путем сверления, резки или очистки "дыры" в голове по медицинским соображениям совершались на протяжении тысячелетий.Навыки врачей доколумбовой Америки со временем только улучшались. В 400-300 годы до нашей эры выживаемость после данной операции была невысокой, но 2000 лет назад специалисты инков могли показать впечатляющие результаты.К эпохе инков размеры отверстий в черепах уменьшаются, края и следы режущих и сверлящих инструментов становятся более аккуратными, что снижало риски повреждения мозговых оболочек и инфекционного поражения.Стоит упомянуть и совершенно потрясающие навыки врачей, проживающих в одном отдельно взятом районе северного высокогорья Перу в период 1000-1300 г.г., которые, судя по всему, передавали свой опыт по наследству, и демонстрировали выживаемость - 91%.Ученые очень удивлены новым открытием и полагают, что древние артефакты могут говорить и о других уникальных способностях предков, о которых наука даже не догадывается.