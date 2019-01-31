Певица Ирина Салтыкова поделилась секретом стройности

На своей странице в Instagram Лена Ленина поделилась видео, где позирует в компании Ирины Салтыковой. Писательница восхищается тем, как выглядит артистка в свои годы, пытаясь раскрыть секрет ее стройности. Модель даже шутит, что порой ей кажется, словно исполнительница “сидит в холодильнике”. У звезды Ленина попыталась узнать, в чем ее секрет, и чем особенным она питается ради хорошей фигуры. Салтыкова признается, что “все ест” и “все делает неправильно”. Главный секрет скрывается в том, чтобы любить себя и “не мучить”.В подписи к посту мнения фолловеров разделились. Некоторые начали восхищаться формой Ирины Салтыковой, пока другие недоброжелатели заявили, что звезда не выглядит лучшим образом, а собеседница явно льстит певице . Другие связали хороший внешний вид артистки с тем, что она в жизни не сталкивалась с тяжелой работой.