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Певица Ирина Салтыкова поделилась секретом стройности

Отечественная певица Ирина Салтыкова решила поделиться с общественностью секретом своей стройности. По словам 52-летней знаменитости, она не является сторонником различных диет.
Певица Ирина Салтыкова поделилась секретом стройности

На своей странице в Instagram Лена Ленина поделилась видео, где позирует в компании Ирины Салтыковой. Писательница восхищается тем, как выглядит артистка в свои годы, пытаясь раскрыть секрет ее стройности. Модель даже шутит, что порой ей кажется, словно исполнительница “сидит в холодильнике”. У звезды Ленина попыталась узнать, в чем ее секрет, и чем особенным она питается ради хорошей фигуры. Салтыкова признается, что “все ест” и “все делает неправильно”. Главный секрет скрывается в том, чтобы любить себя и “не мучить”.

В подписи к посту мнения фолловеров разделились. Некоторые начали восхищаться формой Ирины Салтыковой, пока другие недоброжелатели заявили, что звезда не выглядит лучшим образом, а собеседница явно льстит певице . Другие связали хороший внешний вид артистки с тем, что она в жизни не сталкивалась с тяжелой работой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:07

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