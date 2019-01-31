Puma презентовала кроссовки с автоматической шнуровкой
Немецкий бренд спортивной обуви Puma провел презентацию кроссовок, которые имеют систему автоматической шнуровки. Новинка получила название – Fi.
Потратив три года на разработку модели, производители предлагают ее для ежедневного ношения. Внешний вид кроссовок напоминает обычные. Единственным отличием дизайна являются встроенные светодиоды синего цвета, который загораются в процессе шнуровки, а также показывают уровень заряда аккумулятора. Заряжать последний можно в специальном кейсе или используя беспроводную док-станцию. Представители компании заявляют, что полного заряда батареи, которого можно достичь за 90-120 минут, хватит на одну неделю пользования кроссовками.
Автоматическая шнуровка производится с помощью специального электромотора. Для того, чтобы его активировать, необходимо провести по модулю, который расположен в центре. Для ручной регулировки натяжения шнурков необходимо нажать на верх или низ данного модуля.
Управлять новинкой можно, используя iPhone и Apple Watch. На потребительском рынке Puma Fi появится весной следующего года с ценником 330 долларов США, что составляет примерно 21,5 тысячу рублей.
Потратив три года на разработку модели, производители предлагают ее для ежедневного ношения. Внешний вид кроссовок напоминает обычные. Единственным отличием дизайна являются встроенные светодиоды синего цвета, который загораются в процессе шнуровки, а также показывают уровень заряда аккумулятора. Заряжать последний можно в специальном кейсе или используя беспроводную док-станцию. Представители компании заявляют, что полного заряда батареи, которого можно достичь за 90-120 минут, хватит на одну неделю пользования кроссовками.
Автоматическая шнуровка производится с помощью специального электромотора. Для того, чтобы его активировать, необходимо провести по модулю, который расположен в центре. Для ручной регулировки натяжения шнурков необходимо нажать на верх или низ данного модуля.
Управлять новинкой можно, используя iPhone и Apple Watch. На потребительском рынке Puma Fi появится весной следующего года с ценником 330 долларов США, что составляет примерно 21,5 тысячу рублей.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:55