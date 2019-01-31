Puma презентовала кроссовки с автоматической шнуровкой





Потратив три года на разработку модели, производители предлагают ее для ежедневного ношения. Внешний вид кроссовок напоминает обычные. Единственным отличием дизайна являются встроенные светодиоды синего цвета, который загораются в процессе шнуровки, а также показывают уровень заряда аккумулятора. Заряжать последний можно в специальном кейсе или используя беспроводную док-станцию. Представители компании заявляют, что полного заряда батареи, которого можно достичь за 90-120 минут, хватит на одну неделю пользования кроссовками.Автоматическая шнуровка производится с помощью специального электромотора. Для того, чтобы его активировать, необходимо провести по модулю, который расположен в центре. Для ручной регулировки натяжения шнурков необходимо нажать на верх или низ данного модуля.Управлять новинкой можно, используя iPhone и Apple Watch. На потребительском рынке Puma Fi появится весной следующего года с ценником 330 долларов США, что составляет примерно 21,5 тысячу рублей.