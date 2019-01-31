АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.57 USD 66.10
Курс валют на 31.01.2019

Puma презентовала кроссовки с автоматической шнуровкой

Немецкий бренд спортивной обуви Puma провел презентацию кроссовок, которые имеют систему автоматической шнуровки. Новинка получила название – Fi.
Puma презентовала кроссовки с автоматической шнуровкой

Потратив три года на разработку модели, производители предлагают ее для ежедневного ношения. Внешний вид кроссовок напоминает обычные. Единственным отличием дизайна являются встроенные светодиоды синего цвета, который загораются в процессе шнуровки, а также показывают уровень заряда аккумулятора. Заряжать последний можно в специальном кейсе или используя беспроводную док-станцию. Представители компании заявляют, что полного заряда батареи, которого можно достичь за 90-120 минут, хватит на одну неделю пользования кроссовками.
Автоматическая шнуровка производится с помощью специального электромотора. Для того, чтобы его активировать, необходимо провести по модулю, который расположен в центре. Для ручной регулировки натяжения шнурков необходимо нажать на верх или низ данного модуля.

Управлять новинкой можно, используя iPhone и Apple Watch. На потребительском рынке Puma Fi появится весной следующего года с ценником 330 долларов США, что составляет примерно 21,5 тысячу рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вдова Олега Табакова Марина Зудина
Анастасии Волочковой из-за большой
В Сети популярность набирает видео с
В возрасте 72 лет скончалась звезда
Надежда Бабкина удостоена премии
Эксперт назвал лучшие авто для занятий
Актер Александр Пороховщиков не мог
Певица Ирина Салтыкова поделилась
Находки в Перу подтверждают, что
Станислав Садальский стихами Осипа
Участница «Дома-2» Милена Безбородова
Puma презентовала кроссовки с
В Сети продают выданную Аллой Пугачевой
Альбина Джанабаева покорила поклонников
Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц
Ученые опровергли миф о побочных
От тяжелобольной актрисы Инны Макаровой
Грипп в течение двух недель увеличивает
Отдыхающая на Бали дочь Татьяны Навки
Ефим Шифрин пошутил о развале СССР во
В США общая любовница дает
Милош Бикович похвастался роскошным
Ирина Агибалова посоветовала Диме
У жителя Англии пенис после перелома
Роскомнадзор обнаружил нарушения у
Вера Брежнева во время отдыха
Занимающиеся сексом на пляже туристы
Кортни Кардашьян публично выясняет
Ученые: Викинги в X веке принесли
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей
Просмотреть все новости