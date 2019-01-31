Станислав Садальский стихами Осипа Мандельштама отметил день рождения русской водки

В своем профиле Станислав Садальский любит рассказывать об интересных событиях и фактах. На этот раз артист вспомнил о незаслуженно, по его мнению, забытом дне русской водки. Далее в публикации журналист рассказал об истории праздника, упомянув Дмитрия Менделеева, больше любившего вино. Также Садальский использовал строки авторства Осипа Мандельштама, где затрагивается соответствующая настроению даты тема.В завершении поста Станислав Садальский решил поинтересоваться у своих многочисленных подписчиков, пьют ли они алкогольные напитки, и если да, то какие именно предпочитают. Сам же блогер был вынужден отказаться от спиртного, поскольку недавно пережил серьезную операцию на сердце, поэтому теперь даже старается не посещать рестораны.