Станислав Садальский стихами Осипа Мандельштама отметил день рождения русской водки
Станислав Садальский решил посредством стихов Осипа Мандельштама отметить день рождения русской водки. Соответствующий пост блогер обнародовал на личной странице в сети Instagram.
В своем профиле Станислав Садальский любит рассказывать об интересных событиях и фактах. На этот раз артист вспомнил о незаслуженно, по его мнению, забытом дне русской водки. Далее в публикации журналист рассказал об истории праздника, упомянув Дмитрия Менделеева, больше любившего вино. Также Садальский использовал строки авторства Осипа Мандельштама, где затрагивается соответствующая настроению даты тема.
В завершении поста Станислав Садальский решил поинтересоваться у своих многочисленных подписчиков, пьют ли они алкогольные напитки, и если да, то какие именно предпочитают. Сам же блогер был вынужден отказаться от спиртного, поскольку недавно пережил серьезную операцию на сердце, поэтому теперь даже старается не посещать рестораны.
В своем профиле Станислав Садальский любит рассказывать об интересных событиях и фактах. На этот раз артист вспомнил о незаслуженно, по его мнению, забытом дне русской водки. Далее в публикации журналист рассказал об истории праздника, упомянув Дмитрия Менделеева, больше любившего вино. Также Садальский использовал строки авторства Осипа Мандельштама, где затрагивается соответствующая настроению даты тема.
В завершении поста Станислав Садальский решил поинтересоваться у своих многочисленных подписчиков, пьют ли они алкогольные напитки, и если да, то какие именно предпочитают. Сам же блогер был вынужден отказаться от спиртного, поскольку недавно пережил серьезную операцию на сердце, поэтому теперь даже старается не посещать рестораны.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:00