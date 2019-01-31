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В Сети продают выданную Аллой Пугачевой доверенность Владимиру Кузьмину

На просторах Сети продают доверенность, выданную Аллой Пугачевой ранее продюсировавшему ее Владимиру Кузьмину. Соответствующее объявление появилось на площадке “Авито”.
В Сети продают выданную Аллой Пугачевой доверенность Владимиру Кузьмину

Вещи, связанные с Аллой Пугачевой, высоко ценятся среди поклонников творчества знаменитости. Внимание привлекло и недавнее объявление, где представлен пожелтевший от времени документ, связывающий Примадонну и Кузьмина. За архивную документацию автор объявления надеется выручить по меньшей мере 15 тысяч рублей. Доверенность говорит о теплых отношениях между певицей и продюсером, ведь она дает Кузьмину разрешение на продажу ее автомобиля, а также он может во всех государственных документах ставить подпись вместо Пугачевой.
В Сети продают выданную Аллой Пугачевой доверенность Владимиру Кузьмину

Указаны в доверенности и некоторые личные данные Примадонны, актуальные на тот период. Хотя официальных подтверждений романа между певицей и Кузьминым не было, в Сети до сих пор обсуждают возможность того, что их связывали не только дружеские, но и романтические отношения.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:45

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