Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей собралась замуж за заключенного





Напомним, что изначально она пришла в периметр в качестве одиночки, однако спустя несколько недель загрустила, хотела уйти домой, но ведущие согласились взять на проект ее бывшего Андрея Шабарина, поэтому некоторое время у девушки было все хорошо. Потом молодой человек загулял, начал изменять, а после просил прощение и возвращался.На протяжении нескольких месяцев Настя терпела унижения и издевательства, но все же смогла собраться с духом и уйти от избранника, а после и с телестройки.За воротами она вела не менее шокирующий образ жизни. Сначала блондинка заявила, что беременна от Шабарина, после пожаловалась на нищету и даже показала ужасные условия, в которых ей приходится жить. Потом она отправилась за границу, где ее задержали правоохранительные органы и ей пришлось какое-то время провести в тюрьме. По ее словам, находясь под стражей, у нее случился выкидыш.А на днях Кочервей сообщила, что ведет активную беседу с молодым человеком по имени Глеб, который сидит в тюрьме. И их общение стало настолько близким, что парень сделал бывшей звезде «Дома-2» предложение, на которое та ответила согласием.Теперь девушка ждет того момента, когда ее новый избранник отсидит положенный ему срок, чтобы выйти за него замуж.