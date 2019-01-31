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Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей собралась замуж за заключенного

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Кочервей запомнилась зрителям благодаря ярким отношениям с Андреем Шабариным.

Напомним, что изначально она пришла в периметр в качестве одиночки, однако спустя несколько недель загрустила, хотела уйти домой, но ведущие согласились взять на проект ее бывшего Андрея Шабарина, поэтому некоторое время у девушки было все хорошо. Потом молодой человек загулял, начал изменять, а после просил прощение и возвращался.

Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей собралась замуж за заключенного

На протяжении нескольких месяцев Настя терпела унижения и издевательства, но все же смогла собраться с духом и уйти от избранника, а после и с телестройки.

За воротами она вела не менее шокирующий образ жизни. Сначала блондинка заявила, что беременна от Шабарина, после пожаловалась на нищету и даже показала ужасные условия, в которых ей приходится жить. Потом она отправилась за границу, где ее задержали правоохранительные органы и ей пришлось какое-то время провести в тюрьме. По ее словам, находясь под стражей, у нее случился выкидыш.

Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей собралась замуж за заключенного

А на днях Кочервей сообщила, что ведет активную беседу с молодым человеком по имени Глеб, который сидит в тюрьме. И их общение стало настолько близким, что парень сделал бывшей звезде «Дома-2» предложение, на которое та ответила согласием.

Теперь девушка ждет того момента, когда ее новый избранник отсидит положенный ему срок, чтобы выйти за него замуж.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:17

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