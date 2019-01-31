Альбина Джанабаева покорила поклонников ярким образом в красном наряде





На своей странице в соцсети Альбина Джанабаева разместила новый снимок, где позирует перед зеркалом в красном платье. Последний открывает вид на зону декольте благодаря внушительному вырезу, а дополнила образ экс-участница группы “ВИА Гра” ярким макияжем. Свою публикацию знаменитость подписала достаточно коротко: “Эго/Альтер эго”.Среди поклонников пост Альбины Джанабаевой вызвал бурную реакцию. Многочисленные фолловеры отметили, что красный цвет их кумиру к лицу, и в целом кадр получился соблазнительным. Также многие посчитали, что певица не выглядит на свой возраст. За непродолжительное время с момента размещения оценить пост “лайками” успели несколько тысяч юзеров.