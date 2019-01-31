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Ученые опровергли миф о побочных эффектах у людей с татуировками после томографии

Группа ученых смогла опровергнуть миф, который гласит о наличии побочных эффектов у людей, имеющих татуировки после прохождения магнитно-резонансной томографии. Данной информацией с аудиторией поделилось издательство MedicalXpress.
Ученые опровергли миф о побочных эффектах у людей с татуировками после томографии

Представители Университетского колледжа Лондона под руководством Николауса Вайскопфа изучили результаты пациентов с татуировками на теле после МРТ. Данное исследование было начато еще в 2011 году. Оно показало, что для человека с нанесенной на кожу краской, магнитное поле во время сканирования может повлечь какую-то реакцию только в одном случае – если в пигмент чернил добавлено железо. Специалисты предполагают, что тату способно поглощать большую часть энергии поля, имеющего высокие частоты. Это означает, что самыми худшими последствиями для человека с рисунками на теле могут быть ожоги.

В процессе исследования, ученые изучили тысячу рисунков у 330 добровольцев. По окончанию эксперимента только один участник имел жалобы на состояние здоровья, которые выражались легким покалыванием. Однако, они прошли на протяжении суток.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:30

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