Ученые опровергли миф о побочных эффектах у людей с татуировками после томографии
Группа ученых смогла опровергнуть миф, который гласит о наличии побочных эффектов у людей, имеющих татуировки после прохождения магнитно-резонансной томографии. Данной информацией с аудиторией поделилось издательство MedicalXpress.
Представители Университетского колледжа Лондона под руководством Николауса Вайскопфа изучили результаты пациентов с татуировками на теле после МРТ. Данное исследование было начато еще в 2011 году. Оно показало, что для человека с нанесенной на кожу краской, магнитное поле во время сканирования может повлечь какую-то реакцию только в одном случае – если в пигмент чернил добавлено железо. Специалисты предполагают, что тату способно поглощать большую часть энергии поля, имеющего высокие частоты. Это означает, что самыми худшими последствиями для человека с рисунками на теле могут быть ожоги.
В процессе исследования, ученые изучили тысячу рисунков у 330 добровольцев. По окончанию эксперимента только один участник имел жалобы на состояние здоровья, которые выражались легким покалыванием. Однако, они прошли на протяжении суток.
Представители Университетского колледжа Лондона под руководством Николауса Вайскопфа изучили результаты пациентов с татуировками на теле после МРТ. Данное исследование было начато еще в 2011 году. Оно показало, что для человека с нанесенной на кожу краской, магнитное поле во время сканирования может повлечь какую-то реакцию только в одном случае – если в пигмент чернил добавлено железо. Специалисты предполагают, что тату способно поглощать большую часть энергии поля, имеющего высокие частоты. Это означает, что самыми худшими последствиями для человека с рисунками на теле могут быть ожоги.
В процессе исследования, ученые изучили тысячу рисунков у 330 добровольцев. По окончанию эксперимента только один участник имел жалобы на состояние здоровья, которые выражались легким покалыванием. Однако, они прошли на протяжении суток.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:30