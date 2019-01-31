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От тяжелобольной актрисы Инны Макаровой скрывают смерть ее друга Александра Баталова

От известной советской актрисы Инны Макаровой скрывают смерть ее друга Александра Баталова. Об этом и состоянии 92-летней артистки рассказала ее дочь Наталья Бондарчук.
От тяжелобольной актрисы Инны Макаровой скрывают смерть ее друга Александра Баталова

Еще несколько лет назад у Инны Макаровой начала стремительными темпами прогрессировать болезнь, из-за которой она многое забывает, даже базовые вещи и навыки. Звезда нередко заявляет, что видит мертвых родных, но по-прежнему отлично помнит стихотворения и читает их на память. Однако артистке нельзя волноваться, поэтому ей стараются не рассказывать даже о смерти друзей, в числе которых Александр Баталов. Наталья Бондарчук признается, что ее мать вряд ли поймет, что произошло.
От тяжелобольной актрисы Инны Макаровой скрывают смерть ее друга Александра Баталова

До того, как начала развиваться болезнь, Инна Макарова оставалась самостоятельной личностью, порой даже отказывалась, чтобы ей подавали руку при выходе из авто. Однако сейчас она нуждается в постоянной заботе, рядом с ней всегда находится сиделка. Баталов, между тем, ушел из жизни еще в 2017 году.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:24

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