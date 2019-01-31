Грипп в течение двух недель увеличивает риск инсульта на 40 процентов





Сотрудники Колледжа Вагелос в составе Колумбийского университета Нью-Йорка проверили 31 тысячу медицинских записей тех пациентов, которые столкнулись с ишемическим инсультом. Мужчины и женщины имели средний возраст 71,9 год. Согласно статистике, грипп или подобные ему заболевания в течение 15 дней способны привести больного к инсульту.Показатели одинаковы как для горожан, так и для жителей сельской местности. Предполагается, что тело оказывается уязвимым из-за воспалительных процессов. Одной из самых распространённых причин инсульта является разрыв шейной артерии. Его риск значительно растёт, если грипп или схожее простудное заболевание длится 2 недели.Смертельно опасное состояние возникало у людей через месяц после перенесения вирусной инфекции. Также выяснилось, что 1849 американцев в возрасте 15-45 лет, сталкивались с разрывом артерии спустя 3 года после гриппа. Зачастую срок между болезнью и инсультом составлял 30 дней.