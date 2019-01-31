Отдыхающая на Бали дочь Татьяны Навки показала фото в купальнике

Наследница Татьяны Навки наслаждается отпуском в Индонезии, откуда с охотой делится снимками со своими фолловерами. На личной странице в соцсети дочь фигуристки Александра Жулина разместила фото, где она позирует на пляже в купальнике белого цвета. Девушка стоит боком к камере, демонстрируя подтянутую фигуру, а позади виднеется вода и лучи солнца. Свой пост владелица аккаунта сопроводила хэштегом “сказочно”.В подписи к посту многочисленные фолловеры отметили, что дочь Татьяны Навки выглядит потрясающе, имея женственную фигуру. Не обошлось в комментариях и без хейтеров, однако публикация успела собрать более 3 тысяч отметок “Мне нравится”.