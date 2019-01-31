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Ефим Шифрин пошутил о развале СССР во время тренировки в спортзале

Известный российский юморист Ефим Шифрин пошутил о развале СССР во время одной из тренировок в спортзале. Когда артиста назвали заслуженным спортсменом России и окрестностей, он заявил, что последних у страны давно уже нет.

Ефим Шифрин пошутил о развале СССР во время тренировки в спортзале

Ефим Шифрин опубликовал в личном блоге Instagram видеоролик, где можно увидеть как активно он тренируется на тренажере. Оптимистичный артист даже в такие "напряженные" моменты успевает шутить. На комментарий: "Так, горизонтальное отведение в исполнении заслуженного спортсмена России и ее окрестностей", юморист ответил, не отрываясь от занятия: "Каких окрестностей? У России уже нет окрестностей".

Поклонники творчества звезды комедийного жанра оценили физическую форму кумира, заметив, что при таких сложных нагрузках Ефим Шифрин с легкостью шутит, и у него не сбивается дыхание при произнесении фраз. Дамы оставили под публикацией веселого и сильного артиста множество комплиментов.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:07

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