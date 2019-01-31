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Милош Бикович похвастался роскошным свиданием с любимой при свечах

Актёр Милош Бикович похвастался в Instagram роскошным свиданием с любимой при свечах. Романтический вечер пара устроила в швейцарском отеле.
Милош Бикович похвастался роскошным свиданием с любимой при свечах

Звезда "Духless" и "Отеля Элеон" Бикович отправился на горнолыжный курорт в Швейцарию вместе с моделью Барбарой Таталович, с которой впервые появился на Венецианском фестивале кино. Искупавшись в горячем источнике, прокатившись на лыжах, и поднявшись в небо на вертолёте, пара закончила вечер ужином при свечах в своём пятизвёздочном отеле.

"Пентхаус, свечи, цветы, вкусный ужин. Швейцарцы умеют удивить", - поделился с поклонниками Бикович.

Отметим, что известность Таталович принёс сербский конкурс красоты Elite Model Look, в котором она получила корону в 2011 году. На сегодняшний день модель участвует в разных рекламных проектах. Новые отношения Бикович начал вскоре после расставания с актрисой Аглаей Тарасовой. Пара была вместе полтора года, однако затем объявила о разрыве.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:00

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